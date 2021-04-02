Разумков подписал закон о легализации паспортов в приложении "Дія"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект, повышающий статус использования цифровых паспортов в приложении "Дия" на юридическом уровне.

Как отмечается в карточке соответствующего законопроекта №4355, спикер подписал его 2 апреля и передал на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Согласно законопроекту, е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу оформляются бесплатно. Их электронные копии можно подавать и применять в тех же случаях, когда законодательством предусмотрено предоставление и применение копий паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу. Их предъявляют вместо и без дополнительного предъявления соответствующих бумажных паспортов, документов о регистрационном номере учетной карты налогоплательщика, о месте проживания, передает Интерфакс-Украина.

Е-паспорта формируются средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Соответствующий закон вступает в силу 23 августа 2021 года.

В Министерстве цифровой трансформации отмечают, что биометрический паспорт и ID-карта в "Дии" станут полным аналогом бумажного и пластикового на законодательном уровне с 23 августа 2021 года.

Цифровые паспорта можно будет предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Министерство цифровой трансформации запустило цифровые паспорта в приложении "Дия" в апреле 2020 года. К настоящему времени ими могут пользоваться около 20 млн украинцев - более 5,5 млн из них имеют ID-карту и еще 18 млн являются собственниками заграничных биометрических паспортов.

Как сообщалось, Верховая Рада 30 марта приняла во втором чтении и в целом законопроект №4355 "О внесении изменений в закон "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".