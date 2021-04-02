Потребление газа выросло с начала года на 7%, – Оператор ГТС

Украина в январе-марте 2021 года увеличила потребление природного газа на 7,3% (на 0,74 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,89 млрд кубометров (без учета производственно-технологических расходов ОГРС и ОГТСУ, части поставок внутри сетей газодобытчиков, разбалансов).

Согласно оперативным данным с платформы прозрачности "Оператора ГТС Украины", в том числе потребление через операторов газораспределительных сетей (ОГРС или облгазы) в первом квартале 2021 года составило 9,4 млрд кубометров (+3,3% к январю-марту 2020 года), прямыми потребителями на магистральных газопроводах – 1,11 млрд кубометров (+44,3%), передает Интерфакс-Украина.

В 2020 году, по данным ОГТСУ, общее потребление природного газа в Украине увеличилось на 3% (на 1 млрд кубометров) по сравнению с 2019 годом – до 30,9 млрд кубометров.

В частности, через ОГРС потребление составило 24,07 млрд кубометров, прямыми потребителями – 3,56 млрд кубометров, через сети газодобывающих компаний – 0,58 млрд кубометров, несанкционированные отборы – 0,08 млрд кубометров.

ПТР ОГРС и ОГТСУ, часть поставок внутри сетей газодобытчиков, разбалансы и другое – 2,6 млрд кубометров.

Рост потребления в Украине в 2020 году в основном связан со снижением цены на газ и, как следствие, его использованием ТЭС для выработки электроэнергии, а также увеличением потребления предприятиями азотной химии, которые используют газ в качестве сырья.