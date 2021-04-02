Польский собственник "Идея банка" продал дочернее финучреждение в Беларуси

Польский Getin Holding S.A., которому принадлежит 100% акций Idea Bank Belarus (ЗАО "Идея банк") объявил о его продаже белорусскому "Минскому транзитному банку" ("МТБанк").

Согласно сообщению Getin на сайте Варшавской фондовой биржи, соглашение подписано 1 апреля, стоимость сделки составила $19,3 млн, передает FinClub.

Как сообщалось, польский Getin Holding S.A. уже более года безуспешно пытается продать украинский "Идея Банк".

В частности, Getin Holding S.A. 5 февраля 2021 года подписал договор о намерениях с неназываемым украинским покупателем о продаже 100% "Идея Банка". Согласно данным источников на рынке, вероятным покупателем банка выступал "Альфа Банк", однако 1 апреля польская компания сообщила, что сделка не состоялась.

Ранее, в июне 2020 года, инвесткомпания Dragon Capital расторгла сделку с польским Getin Holding S.A. о покупке 100% акций украинского "Идея Банка". Как поясняли в Dragon Capital, коммерческие условия сделки не были согласованы в установленный договором срок в том числе из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, в начале января 2021 года власти Польши провели принудительную реструктуризацию принадлежащего Getin Holding польского банка Idea Bank S.A. в связи с недостаточностью капитала, передав финучреждение второму по величине банку в стране Bank Pekao S.A.

Однако в Национальном банке Украины заверили, что финансовое состояние украинского "Идея Банка" является удовлетворительным, а объем операций финучреждения со связанными лицами, в том числе с польским Idea Bank S.A. и материнской компанией Getin Holding S.A. крайне малы.

Getin Holding зашел на украинский рынок еще в 2007 году, когда он купил 81,88% банка "Прикарпатье" за 103 млн грн. Сначала учреждение переименовали в "Плюс Банк", затем – "Идея Банк", который сейчас на 100% принадлежит польской компании, основным владельцем которой является бизнесмен Лешек Чарнецкий.

"Идея Банк" (ранее – "Плюс Банк") основан в 1989 году. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2020 года по размеру общих активов (8,06 млрд грн) "Идея Банк" занимал 24 место среди 74 действующих банков.