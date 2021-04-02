Кабмин не планирует вводить локдаун по всей стране, – министр

Кабинет министров пока что не рассматривает введение жестких ограничений (локдауна) по всей стране из-за распространения пандемии коронавируса.

Об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил в эфире одного из телеканалов, передает Укринформ.

"Сейчас не обсуждается вопрос введения всеукраинских ограничений. Мы поощряем местные общины самостоятельно принимать решения в пределах своей компетенции, особенно на тех территориях и областях, где уже введен красный уровень эпидемической опасности, в частности, как в Киеве местный совет принял решение", – сказал Немчинов, отвечая на вопрос, рассматривают в правительстве введение локдауна по всей стране.

Он напомнил, что сейчас в Украине действует адаптивный режим карантина.

По словам Немчинова, в правительстве также не обсуждается вопрос введения в Украине комендантского часа как части мероприятий по противодействию распространению пандемии.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявдял, что если большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, возможно введение локдауна по всей стране.

По состоянию на 2 апреля решение о введении "красной" карантинной зоны принято в отношении 11 регионов.