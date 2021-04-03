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Кабмин передумал вводить запрет на импорт газетной бумаги из России

Кабмин передумал вводить запрет на импорт газетной бумаги из России

Кабинет министров изменил дату постановления №269 о расширении перечня товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происхождением из Российской Федерации и исключил из него одну позицию – газетную бумагу в рулонах или листах.

Постановление №269, ранее исчезнувшее с сайта правительства, вновь обнародовано на нем, но теперь датировано 1 апреля вместе первоначальной даты 29 марта, передает Интерфакс-Украина.

В документе по-прежнему указано, что он вступает в силу через десять дней после опубликования.

Как сообщалось, согласно ему Украина запретит импорт из РФ пшеницы, подсолнечного масла, моющих средств, поверхностно-активных средств, других видов бумаги, картона, крафт-бумаги и крафт-картона, туалетной бумагой, косметических салфеток, полотенец для рук, скатертей и салфеток.

В список также внесены ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, проволока из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Согласно данным Госстата, импорт бумаги газетной в рулонах или листах (код 4801 00 00 00) из РФ во втором полугодии 2020 года составил 15,26 тыс. тонн на $6,23 млн, в первом полугодии – 8,83 тыс. тонн на $3,74 млн, тогда как общий импорт этой продукции в Украину в эти периоды был равен соответственно 20,41 тыс. тонн на $8,11 млн и 9,78 тыс. тонн на $4,11 млн.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
імпорт (2337) Кабмін (7763) росія (14265)


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Топ коментарі
+12
Украина не должна давать России ни гроша!!! Нужно разорвать все торговые отношения и делать свое или заменить другими рынками! Это не допустимо, чтобы во время войны им деньги еще платились из Украины.
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03.04.2021 17:00
+3
Кабмин передумал вводить запрет на импорт газетной бумаги из России__________ интересно, какая логика у этого "кабинета"?
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04.04.2021 13:09
+2
вы че, газетную бумагу сами делать не можете, обезьяны?
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04.04.2021 16:06
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Украина не должна давать России ни гроша!!! Нужно разорвать все торговые отношения и делать свое или заменить другими рынками! Это не допустимо, чтобы во время войны им деньги еще платились из Украины.
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03.04.2021 17:00 Відповісти
Почему отменили газетную бумагу потому что урядовый курье печатается на русской бумаги
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03.04.2021 20:15 Відповісти
ну с наждачкой как то хреново на унитазе... буков мало
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03.04.2021 21:25 Відповісти
Кабмин передумал вводить запрет на импорт газетной бумаги из России__________ интересно, какая логика у этого "кабинета"?
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04.04.2021 13:09 Відповісти
вы че, газетную бумагу сами делать не можете, обезьяны?
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04.04.2021 16:06 Відповісти
В Украине есть два производителя газетной бумаги- это называется защита национального производителя при этом Россия закрыла импорт газетной бумаги с Украины , санкции должны быть зеркальными
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05.04.2021 07:12 Відповісти
Кто то еще газеты читает в 21 веке?
Спокойно можно было бы обойтись без финансирования врага!
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05.04.2021 11:21 Відповісти

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