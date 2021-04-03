"Укрзализныця" вводит сообщение между Харьковом и Мариуполем
С 9 апреля АО "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда № 77/78 Харьков-Мариуполь, который был анонсирован в перечне изменений нового расписания.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Из Харькова поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя – по вторникам, четвергам и воскресениям.
"Укрзализныця" назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая этого года, с целью изучения спроса и заполненности – если маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он станет регулярным, добавили в компании.
Напомним, 17 марта "Укрзализныця" оптимизировала ряд маршрутов в обновленном расписании, что позволит пассажирам сэкономить время в пути.
Джерело: "Укрзализныця"
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