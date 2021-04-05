БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
477 0

Авиакомпания flydubai вернет на рейсы самолеты с креслами-кроватями. ВИДЕО

Авиакомпания flydubai вернет на рейсы самолеты с креслами-кроватями. ВИДЕО

Авиакомпания flydubai 8 апреля вернет на свои маршруты самолеты Boeing 737 MAX с креслами-кроватями. Первый коммерческий полет с пассажирами авиалайнер совершит из Дубая в пакистанский город Сиалкот.

Постепенно flydubai выведет Boeing 737 MAX на другие направления своей маршрутной сети. Ранее такие авиалайнеры совершали полеты из Дубая в Киев, передает avianews.com.

Сейчас во флоте flydubai находятся 14 Boeing 737 MAX. К полетам готовы уже пять самолетов: четыре 737 MAX 8 и один 737 MAX 9.

Чтобы вернуть воздушные суда на коммерческие маршруты, в них обновили систему улучшения характеристик маневрирования MCAS, некорректная работа которой привела к двух крушениям в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах.

Также на авиалайнерах переложили проводку для предотвращения возможности короткого замыкания, проверили на наличие посторонних предметов после 2-летней консервации и выполнили тестовый полет.

Дополнительно пилоты прошли специальное обучение, чтобы знать, как действовать на случай возникновения внештатных ситуаций.

Салоны бизнес-класса Boeing 737 MAX flydubai оснащены креслами, которые раскладываются в горизонтальные кровати.

Это позволяет авиакомпании предложить пассажирам сервис, который ранее можно было получить только на широкофюзеляжных самолетах.

Авиакомпания flydubai вернет на рейсы самолеты с креслами-кроватями 01

В эконом-классе расположены новые тонкие кресла. В них вмонтированы сенсорные экраны развлекательной системы с HD-разрешением.

Авиакомпания flydubai вернет на рейсы самолеты с креслами-кроватями 02

Автор: 

Джерело:  avianews.com
літак (680) Boeing (248) flydubai (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 