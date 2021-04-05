Авиакомпания flydubai вернет на рейсы самолеты с креслами-кроватями. ВИДЕО

Авиакомпания flydubai 8 апреля вернет на свои маршруты самолеты Boeing 737 MAX с креслами-кроватями. Первый коммерческий полет с пассажирами авиалайнер совершит из Дубая в пакистанский город Сиалкот.

Постепенно flydubai выведет Boeing 737 MAX на другие направления своей маршрутной сети. Ранее такие авиалайнеры совершали полеты из Дубая в Киев, передает avianews.com.

Сейчас во флоте flydubai находятся 14 Boeing 737 MAX. К полетам готовы уже пять самолетов: четыре 737 MAX 8 и один 737 MAX 9.

Чтобы вернуть воздушные суда на коммерческие маршруты, в них обновили систему улучшения характеристик маневрирования MCAS, некорректная работа которой привела к двух крушениям в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах.

Также на авиалайнерах переложили проводку для предотвращения возможности короткого замыкания, проверили на наличие посторонних предметов после 2-летней консервации и выполнили тестовый полет.

Дополнительно пилоты прошли специальное обучение, чтобы знать, как действовать на случай возникновения внештатных ситуаций.

Салоны бизнес-класса Boeing 737 MAX flydubai оснащены креслами, которые раскладываются в горизонтальные кровати.

Это позволяет авиакомпании предложить пассажирам сервис, который ранее можно было получить только на широкофюзеляжных самолетах.

В эконом-классе расположены новые тонкие кресла. В них вмонтированы сенсорные экраны развлекательной системы с HD-разрешением.