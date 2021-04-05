Киберполиция разоблачила схему взлома онлайн-банкинга на 10 миллионов. ВИДЕО

Киберполиция разоблачила преступную группировку, которая обманула граждан на 10 млн грн по схеме перевыпуска SIM-карт. В распоряжении фигурантов были базы данных клиентов мобильных операторов и банков. По этой информации они осуществляли отдаленную замену SIM-карт финансовых номеров для дальнейшего доступа к онлайн-банкингу.

Об этом говорится в сообщении Киберполиции.

Как сообщается, трое мужчин в возрасте 32-36 лет покупали на хакерских форумах в DarkNet базы данных клиентов операторов мобильной связи и банковских учреждений. Имеющиеся данные позволяли фигурантам осуществлять перевыпуск SIM-карт и получать доступ к онлайн-банкингу пострадавших. Деньги граждан злоумышленники выводили на счета подставных лиц.

Персональные данные граждан фигуранты также использовали для оформления онлайн-кредитов.

Таким образом мошенники обманули более 200 граждан. По предварительным подсчетам, сумма убытков может достигать 10 млн грн.

Правоохранители провели 21 обыск по месту жительства фигурантов в Днепропетровской, Полтавской областях и в Киеве. Изъята и направлена на экспертные исследования компьютерная техника, которая использовалась в противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора Украины. Следственные действия проводились совместно с сотрудниками СБУ.