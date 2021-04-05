Южнокорейская LG Electronics прекратит производство смартфонов

Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics Inc. до конца июля выйдет из убыточного бизнеса по производству смартфонов и сфокусируется на более перспективных направлениях.

Такое решение было единогласно одобрено советом директоров компании, говорится в заявлении LG, передает Интерфакс-Украина.

Бизнес по производству смартфонов был убыточным со второго квартала 2015 года, а общий размер его операционного убытка за это время составил более 5 трлн южнокорейских вон ($4,4 млрд), отмечает агентство Dow Jones.

В LG заявили, что прекращение выпуска смартфонов может привести к сокращению выручки в краткосрочной перспективе, однако компания ожидает улучшения финансового положения в долгосрочной.

Среди секторов, на которых собирается сконцентрироваться LG, компания назвала выпуск компонентов для электромобилей, устройств с доступом в интернет, систем "умных" домов, робототехники.

Складские остатки смартфонов LG будут распродаваться и после 31 июля, пишет MarketWatch. Компания в течение некоторого времени продолжит сервисное обслуживание устройств, а также обновление программного обеспечения.

LG была одной из первых компаний, установивших операционную систему Android на своих мобильных устройствах. В прошлом году на бизнес по производству смартфонов приходилось около 8% продаж компании.

Акции LG Electronics в понедельник подешевели на 1,9%.