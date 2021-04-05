Крупные сети АЗС за выходные снизили цены на бензин

Крупные сети АЗС за период с 2 по 5 апреля снизили цены на бензины.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга, передает enkorr.

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина марки А-92 опустилась на 1 грн – до 29,49 грн/л, а А-95 подешевел на 1,5 грн – до 29,99 грн/л.

В сети KLO бензин А-92 подешевел на 10 копеек – до 29,19 грн/л, бензин А-95 – до 29,49 грн/л (-70 копеек). На UPG бензины подешевели на 40 копеек за литр.

Как сообщил enkorr представитель розничного рынка, корректировка цен проведена в рамках подготовки к меморандуму между участниками рынка и Кабмином.

Текст документа еще не опубликован, но, по информации издания, предусматривает, что цены на все марки нефтепродуктов в апреле будут ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно лишь в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.