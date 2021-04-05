Нацбанк вынес предупреждение "Райффайзен Банку Аваль" из-за нарушений финмониторинга

Национальный банк Украины в марте применил к АО "Райффайзен банк Аваль" меру воздействия в виде письменного предупреждения.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что банк нарушил порядок приостановления финансовых операций, установленный статьей 23 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и приложением 13 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года.

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.