Нацбанк заметил тенденцию к сокращению количества небанковских финучреждений

В марте продолжилась тенденция на уменьшение количества участников небанковского финансового рынка Украины, которая прервалась в феврале.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, в марте количество финучреждений уменьшилось с 2010 до 2003.

При этом, регулятор принял решение о регистрации шести новых финансовых компаний и одной лизинговой компании. Также в марте Нацбанк зарегистрировал внутригосударственную платежную систему PaySystems (созданную АО "УКРКАРТ") и согласовал условия и порядок деятельности в Украине японской международной карточной системы JCB Payment System.

В то же время шесть ломбардов, одна лизинговая компания, пять финансовых компаний и две страховые компании ушли с рынка по собственной инициативе и были исключены из списков.

На сегодня небанковский рынок состоит из 188 рисковых (non-life) и 20 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 292 ломбардов, 316 кредитных союзов, 144 лизинговых компаний, 977 финансовых компаний, 65 страховых брокеров. На платежном рынке работает 38 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами.

Напомним, в феврале впервые за полгода количество участников небанковского рынка начало рости. Тогда количество финучреждений выросло с 2006 до 2009.