"Укрзализныця" потратит на ремонт 1,2 тысячи километров путей 9 миллиардов

АО "Укрзализныця" начала сезон путевых работ, в ходе которых планирует реконструкцию и капитальный ремонт почти 400 км путей и еще 800 км обновить средним ремонтом.

В общей сложности, в 2021 году "Укрзализныця" планирует вложить в ремонт и модернизацию инфраструктуры до 9 мрлд грн, сообщает пресс-служба компании.

Также будет проведена реконструкция и капремонт 455 стрелочных переводов и еще 600 обновлены.

"Основные работы будут сосредоточены на проблемных участках с интенсивным движением. После выполнения работ будут отменены действующие ограничения скорости, реализована максимальная пропускная способность для грузовых поездов и максимальная графиковая скорость для пассажирских", – говорит исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Предполагается, что в этом году путевые работы будут выполняться, в частности, на направлениях Дарница - Гребенка, Киев - Фастов - Жмеринка - Вапнярка - Одесса, Знаменка - Одесса, Мироновка - Пятихатки - Чаплино, Казатин - Шепетовка - Здолбунов, Кривой Рог-Главный - Камыш-Заря - Волноваха - Мариуполь, Львов - Стрый - Чоп и др.

Также "Укрзализныця" начинает два масштабных инфраструктурных проекта по электрификации направлений Долинская - Николаев - Колосовка и Ковель - Изов - Госграница. Причем последний проект планируется реализовывать за собственные средства и закончить уже в этом году.