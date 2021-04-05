Марченко заявил о прогрессе и взаимопонимании в переговорах с МВФ

В Министерстве финансов отмечают прогресс в переговорах с Международным валютным фондом и в некоторых вопросах приближаются к пониманию с Фондом.

Об этом заявил глава ведомства Сергей Марченко рассказал в эфире телеканала Интер, передает "Экономическая правда".

По его словам, прошлогодние решения Конституционного суда отбросили Украину к обязательствами по предварительным программам.

"То есть основные ключевые препятствия в сотрудничестве это не про новые обязательства - это о предыдущих обязательствах предыдущих периодов, которые мы должны восстановить", – отметил он.

Министр заявил, что смотрит оптимистично на переговоры с МВФ, ведь правительство приближается к пониманию с Фондом:

"Мы видим определенный прогресс, в последнее время он довольно успешный. И последний звонок, который был у премьер-министра, он свидетельствует о том, что мы сейчас приближаемся к пониманию по некоторым вопросам, которые были еще буквально месяц-два назад сложно реализовать", – пояснил Марченко.

Он добавил, что сценарий сотрудничества с МВФ для Минфина является основным. "Мы можем рассматривать другие сценарии, но они являются нежелательными, ведь имеют соответствующие последствия".

Читайте также: Минфин и МВФ назвали проблемные вопросы для выделения нового транша для Украины

Как сообщалось, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в переговорах с МВФ осталось пять нерешенных вопросов: "Снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99 грн/куб., согласование макропоказателей на 2022-2023 годы... и три ключевых вопроса – судебная реформа (закон о Высшем совете правосудия), закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение декларации или заполнение ее не должным образом, а также закон о НАБУ – о назначении главы и его легитимизации в соответствии с Конституцией".

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, в 2021 году Украина ожидала получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.

Миссия МВФ начала работу в Украине в онлайн-формате 21-23 декабря прошлого года, возобновившись после праздников с 11 января.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.