Внешний долг Украины превысил 81% ВВП

Объем валового внешнего долга Украины в 2020 году вырос на $4 млрд и на конец года составил $125,7 млрд. Относительно ВВП объем долга увеличился за год с 78,6% до 81,2%.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в четвертом квартале долг вырос на $3,5 млрд, в том числе госсектора – на $3 млрд, передает Интерфакс-Украина.

Нацбанк уточнил, что в целом по итогам года внешний долг госсектора увеличился на $2,9 млрд – до $54,7 млрд (35,3% от ВВП), а внешние обязательства частного сектора – на $1,1 млрд, до $71 млрд (45,9% от ВВП).

НБУ указал, что его внешний долг сократился на $0,4 млрд в результате плановых амортизационных выплат по кредитам stаnd by ($0,7 млрд) и на 31 декабря 2020 года составлял $6,9 млрд. В то же время за счет изменения курса СДР объем внешних обязательств центрального банка вырос на $0,3 млрд.

Объем внешних обязательств банков уменьшился в минувшем году на $1,1 млрд – до $3,7 млрд благодаря чистому погашению их обязательств по еврооблигациям на $0,9 млрд, уменьшению задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам на $0,1 млрд и снижению задолженности по межбанковским кредитам на $0,1 млрд.

Внешний долг других секторов экономики уменьшился на $0,4 млрд – до $54,2 млрд за счет уменьшения задолженности по кредитам и займам на $2,2 млрд, в основном за счет переоформления долга в межфирменный, при одновременном увеличении задолженности по торговым кредитам на $1,4 млрд и чистом привлечении средств от размещения еврооблигаций на $0,4 млрд. За счет курсовых изменений объем внешних обязательств других секторов вырос на $0,6 млрд.

Межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого инвестирования, вырос за год на $2,6 млрд – до $13,2 млрд.

Объемы просроченной задолженности реального сектора по негарантированным кредитам (в том числе от прямых инвесторов) увеличились на $1,0 млрд – до $23,4 млрд, а доля Кипра в ней – с 59,3% до 59,6%.

Нацбанк уточняет, что в целом Кипр на конец 2020 года оставался основной страной-кредитором по географической структуре задолженности частного сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирменным долгом) – 47,1% от общего объема, однако его доля за год сократилась на 2,1 процентных пункта (п.п.). Доля Великобритании увеличилась на 0,1 п.п. – до 13,0%, Люксембурга – с 2,8% до 3,2%, а доля Виргинских островов (Британия) уменьшилась с 3,3% до 2,9%, Нидерландов – с 5,7% до 5,6%. В просроченной задолженности реального сектора по этим инструментам доля Кипра выросла за год с

Основной валютой внешних заимствований Украины на конец 2020 остается доллар США: 61,6% от общего объема внешнего долга, однако его доля сократилась за год на 5,1 п.п. В то же время возросла доля заимствований в евро – с 16,8% до 23,7%. Удельный вес обязательств в СПЗ перед МВФ возрос с 9,3% до 10,2%.

При этом снизилась доля внешней задолженности в гривне – на 1,7 п.п., до 3,2% и российских рублях – на 0.9 п. п., до 0,7%.

Объем краткосрочного внешнего долга по остаточному сроку погашения за год увеличился всего на $0,15 млрд – до $48,5 млрд, в том числе сектора общего государственного управления – $4,7 млрд, центрального банка – $0,9 млрд, банковского сектора – $2,6 млрд и реального сектора (включая межфирменный долг) – $40,3 млрд: рост задолженности по торговым кредитам (на $1,8 млрд) был компенсирован сокращением выплат по кредитам и еврооблигациям (на $1,6 млрд).

Джерело:  Интерфакс-Украина
зовнішній борг (63) НБУ (9513)
Джон Сміт.

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.


Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
Зубожіння подолано!
епта.. помнится, голоборотько принципильно посылало МВФ "у дупу"..
это чтоже - вовка-шмаркля не смогло сыграть голоборотька и начало набирать кредиты как януковощ и т.д.?))
а как стонало.. как стонало(с) ))
Зубожіння подолано!
Війна все спише, дуже гарно для нашої влади, нам смерть і ніщета їм офшори і теплі країни ...
епта.. помнится, голоборотько принципильно посылало МВФ "у дупу"..
это чтоже - вовка-шмаркля не смогло сыграть голоборотька и начало набирать кредиты как януковощ и т.д.?))
а как стонало.. как стонало(с) ))
Джон Сміт.

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.


Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
а причем долги олигархов к Гос.долгу Украины?
ты кроме своей методички статью прочитай,
вы пЕСики никак не можете понять различие между валовым внешним долгом и Государственным долгом
Источник: https://biz.censor.net/n3257712
Потому, что в валовом внешнем долге не отражены долги по бумагам ОВГЗ, через которые с конца лета 2019 года идет львиная доля займов. И под дурные проценты, т.к. по другому никто Зеле не соглашается занять. Увидеть реальную картину можно только в валовом государственном долге, т.е в сумме всех долгов. Вот последние займы "величайшего" ворюги.

Внешний долг Украины превысил 81% ВВП - Цензор.НЕТ 2199
Внешний долг Украины превысил 81% ВВП - Цензор.НЕТ 3477
А сколько долга по ОВГЗ было на середину 2019 года которы оставили шоколадные - 800 млр. грн
И эти 800 лярдов нужно погасить в течении 1-2 лет и еще выплатить проценты намного превышающие нынешние
При Пете не меньше размещали ОВГЗ
Врешь. При шоколадных он постоянно уменьшался, а при "величайшем" воре постоянно растет. И суммы ОВГЗ при бубочке за год с небольшим выросли на более 300 млрд. И проценты рекордные были при Зеле в конце 2019 года. Петя отдал страну с намного меньшими долгами, чем принял

Внешний долг Украины превысил 81% ВВП - Цензор.НЕТ 5765
Опять вы пЕСИки смешали в кучу
Сколько раз тебе объяснять что валовый внешний долг состоит из двух частей долга Государства Украина и частного долга коммерческих компаний
Валовый внешний долг за время Петр уменьшился а внешний Государственный долг Украины за то же время увеличился
Почему коммерческий внешний долг при Пете уменьшился, олигархи в том числе Петя погасили часть своих долгов за счёт Государства и Народа Украины
Да неужели? А эксперд скажет в каком показателе учитываются займы государства через ОВГЗ? Вот просто интересно.
За март сам посчитаешь сумму долговых обязательств?

Внешний долг Украины превысил 81% ВВП - Цензор.НЕТ 5209
Внешний долг Украины превысил 81% ВВП - Цензор.НЕТ 1245
И это только за март

Внешний долг Украины превысил 81% ВВП - Цензор.НЕТ 2970
Зубожіння подолано. Навіщо економити і не брати кредити як при Гройсману та Порошенку коли намагались опустити нижче 50%. Тепер можна набирати по самі вуха, зебіли заплатять.
Ну, у них не вийде заплатити, а ось їх діти та онуки, може й розрахуються.
выродки набрали кредиты и все разворовали и долги оставили на Украину. Их нужно всех вылавливать и ставить в цену их жизнь на кон того, чтобы они или вернули бабки со всех офшоров и всех счетов и все свое имущество передали Украине или их казнить без размышлений! Украине нужно вводить уголовный кодекс по законам Хаммурапи!!!
Нужно отменить римское право и вводить законы Хаммурапи!
Мерзотники . . . . ви, зелені гондони підете, а нам потім виплачувати.
до зеленых долга не было??? Кредиты еще с времен Юльки начали брать. Всех, каждая последующая власть и Петя твой сидел у власти с времен Ющенка и Юльки и при Яныке он сидел и потом сам набирал, так что твой хозяин не лучше. Эту всю мафию донецкую и Днепровскую нужно по законам Хаммурапи убить!
Невже ніхто не повертав гроші по кредитах, років два тому?
по зебильи буба никому ничо не должен
