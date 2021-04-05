Платежный баланс в феврале сведен с дефицитом $28 миллионов, – Нацбанк

Дефицит сводного платежного баланса Украины в феврале 2021 года составил $28 млн по сравнению с профицитом $733 млн в феврале 2020 года.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), профицит текущего счета платежного баланса в феврале составил $453 млн против $504 млн в феврале 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

НБУ указал, что экспорт товаров составил $4,1 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,2%. Объемы импорта товаров также выросли на 5% – до $4,6 млрд.

Помимо этого, профицит торговли услугами, по оценкам Нацбанка, вырос до $408 млн со $173 млн в феврале 2020 года, поскольку темпы сокращения импорта услуг (в 1,4 раза) оставались существенно более высокими, чем темпы сокращения экспорта (на 9,6%).

По данным Нацбанка, основным фактором стало сокращение расходов лиц, путешествующих за границу, и краткосрочных мигрантов (в 2,4 раза), а также импорта транспортных (в 1,3 раза) и расходов лиц, путешествующих по Украине (в 4 раза). В то же время продолжался рост экспорта компьютерных услуг – на 20,4%.

Профицит баланса первичных доходов уменьшился до $323 млн по сравнению с $863 млн в феврале 2020 года за счет увеличения выплат по доходам от инвестиций (в 3,2 раза) и уменьшения поступлений по статье "оплата труда" на 11,8%.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в феврале 2021 года составило $455 млн против $506 млрд в феврале 2020 года.

По данным Нацбанка, чистый отток по финансовому счету в феврале составил $483 млн по сравнению с $277 млн в феврале прошлого года за счет операций частного сектора.

Чистый приток по прямым иностранным инвестициям НБУ оценил в $145 млн, в том числе за участия нерезидентов на рынке ОВГЗ (чистая покупка составила $239 млн). Чистый отток прямых инвестиций в феврале составил $397 млн, тогда как в феврале 2020 года он составил $382 млн.

Как указал регулятор, чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $144 млн и было обусловлено погашением еврооблигаций на $155 млн.

Чистое увеличение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) в январе этого года Нацбанк оценил в $123 млн в результате увеличения чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $316 млн и объемов наличной валюты вне банков на $450 млн (в феврале 2020 года – на $54 млн).

По состоянию на 1 марта объем международных резервов составил $28,5 млрд, что обеспечивает финансирование импорта на протяжении 4,6 месяца.

Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2020 году был сведен с профицитом $2 млрд, что в три раза меньше, чем в 2019 году. Профицит текущего счета платежного баланса Украины в минувшем году составил $6,6 млрд, тогда как в 2019 году был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $4,1 млрд.