Южный ГОК Ахметова выплатит дивиденды на 20 миллиардов
ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК) по итогам работы в 2020 году нарастило чистую прибыль в 2 раза по сравнению с 2019 годом – до 18,24 млрд грн с 8,96 млрд грн.
Согласно объявлению компании о проведении внеочередного собрания акционеров 21 апреля, нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 28,14 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.
При этом за прошлый год ЮГОК сократил текущие обязательства на 9,5% – до 3,64 млрд грн, тогда как долгосрочные обязательства возросли на 38% – до 2,61 млрд грн.
В то же время комбинат резко увеличил дебиторскую задолженность – в 3,8 раза, до 21,88 млрд грн.
Активы ЮГОКа в 2020 году возросли в 2,5 раза – до 37,49 млрд грн, в том числе стоимость основных средств возросла на 92,2% – до 11,56 млрд грн.
Согласно проектам решений, на собрании акционеры намерены направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли общества за 2017, 2018, 2019, 2020 годы на общую сумму 19,71 млрд грн.
В частности, на выплату дивидендов направят часть чистой прибыли за 2017 год в сумме 330,75 млн грн, часть чистой прибыли за 2018 год в сумме 60,62 млн грн, часть прибыли за 2019 год в сумме 568,5 млн грн и часть нераспределенной прибыли за 2020 год в сумме 18,75 млрд грн.
Как сообщалось, на общем собрании акционеров Южного ГОКа 5 марта планировалось утвердить чистую прибыль, полученную обществом по результатам деятельности в 2019 году, в сумме 8,92 млрд грн, а также направить часть этой прибыли на сумму 8,34 млрд грн на выплату дивидендов. Протокол по итогам заседания еще на опубликован, об отмене собрания также не сообщалось.
Читайте также: Южный ГОК Ахметова назначил членом правления топ-менеджера из России
Напомним, в июле 2019 года акционеры ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2018 год в размере 7,13 млрд грн.
В июне 2018 года акционеры Южного ГОКа направили на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2013 и 2017 годы в размере 9,95 млрд грн. В сентябре 2017 года акционеры ЮГОКа приняли решение направить на выплату дивидендов 16,16 млрд грн за 2014-2016 годы.
Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.
Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия - 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.
В настоящее время ЮГОК контролируется группой "Метинвест" и компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват" (Днепр).
В госреестре конечным бенефициаром (контролером) ЮГОКа значится Ринат Ахметов.
Вот такие прибыли для работников конторы Аметова получают простые работяги которые не сумели или не захотели в свое время продать свои акции. И это уже не первый год.
лохи должны карлить,
а ресурсы они и без населения поделят
обещал лохам комуналку,
в итоге получает от Охметова звонкую монету
за дерибан эл.энергии и ресурсов
.............
бабада бабада бабада,
а на деле лобуда