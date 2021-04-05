Страховые компании получили рекордную прибыль за пять лет, – Нацбанк

По итогам 2020 года небанковские финансовые учреждения, несмотря на коронакризу, нарастили объемы операций, зафиксировав существенные показатели доходности, за исключением кредитных союзов, которые получили убытки вследствие формирования резервов.

Об этом говорится в апрельском "Обзоре небанковского финансового сектора", передает пресс-служба Национального банка (НБУ).

В частности, страховые компании по результатам 2020 года получили рекордную за последние пять лет прибыль в объеме 2,2 млрд грн.

"Рентабельность активов сегмента составляет 3,4%, что является лучшим показателем среди всех небанковских финансовых учреждений", – сказано в сообщении.

Нацбанк отмечает, что в четвертом квартале прошлого года активы страховщиков возобновили рост после сокращения во втором и третьем кварталах. Валовые страховые премии также выросли в течение квартала. Уровень выплат составляет 35% для рискового страхования и 13% для страхования жизни, в течение года он был почти неизменным.

В то же время количество страховых компаний - нарушителей требований регулятора к платежеспособности остается существенным, хотя несколько страховщиков исправили нарушения. По состоянию на 1 января 2021 года 46 страховщиков-лицензиатов не выполняли в полной мере требование к платежеспособности и достаточности капитала.

Согласно обзору, наиболее уязвимым к кризисным явлениям оказался наименьший по размеру сегмент финансового рынка – кредитные союзы.

"Снижение платежеспособности заемщиков и законодательный запрет на начисление штрафов за несвоевременное обслуживание займов привели к ухудшению качества кредитного портфеля. Доля просроченных более чем на 90 дней кредитов за год выросла более раза, отчисления в резервы под кредитные убытки существенно увеличились в конце года", – отмечают в НБУ.

В итоге активы сегмента за четвертый квартал сократились на 11%.

"Значительные потери от формирования резервов, низкая эффективность операционной деятельности, высокая стоимость депозитов и снижение ставки по кредитам вызвали заметное сокращение собственного капитала. В результате 9 учреждений не выполняют минимальные регуляторные требования к платежеспособности", – констатирует НБУ.

В то же время активы финансовых компаний, несмотря на уменьшение в четвертом квартале, по результатам 2020 года увеличились на 12%. При этом факторинговые операции, преимущественно связанные с покупкой проблемной задолженности, стремительно росли и по объемам почти сравнялись с кредитованием.

Объем доходов финансовых компаний в 2020 году был выше, чем годом ранее, составив около 4 млрд грн, согласно данным НБУ .