Власти Киева отложили завершение отопительного сезона из-за похолодания

Завершение отопительного сезона в Киеве отложено на несколько дней из-за похолодания.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней", - сказано в сообщении.

В частности, 7 апреля ночью температура опустится до -1 градуса и возможен снег, а 8 апреля температура в ночное время держаться на отметке 0 градусов.

Решение также обусловлено усилением карантина, в связи с которым часть киевлян будет работать дистанционно из дома.

Прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля.

"Также обращаем внимание, что любая домовая община может отключиться от отопления путем принятия решения на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании", - сказано в сообщении.

Социальные объекты - больницы, садики и школы - будут отключать только по соответствующим заявкам обращения руководителей учреждений.

Решение об отключении тепла принимается, когда среднесуточная температура поднимется выше +8 градусов по Цельсию в течение трех дней.

Как сообщалось, 31 марта мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о прекращении отопительного сезона в столице с понедельника, 5 апреля.