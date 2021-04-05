"Красный" уровень карантина введен в двенадцатом регионе

Согласно решению Хмельницкой областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 7 до 18 апреля на территории региона вводятся ограничения, предусмотренные для "красной зоны" эпидемической опасности.

Об этом сообщил глава Хмельницкой администрации Сергей Гамалий, передает пресс-служба ОГА.

Он отметил, что Хмельницкая область уже в течение двух недель балансирует на грани введения ограничений "красной" зоны, но в течение последней недели заболеваемость среди жителей региона увеличилась и составляет более 1000 больных в день. При этом растет количество больных, нуждающихся в оказании помощи именно в учреждениях здравоохранения.

Гамалий напомнил, что на территории города Славута уже разворачивается мобильный госпиталь ГСЧС Украины на 120 коек.

В частности, с 7 апреля на территории области запрещена работа общепита (баров, ресторанов, кафе и т.п., кроме деятельности с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос), торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений, учреждений сферы торгового и бытового обслуживания населения.

Также запрещается работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, проведение всех массовых мероприятий.

Кроме того, будет приостановлена торговля на рынках, кроме продовольственных, работа учебных заведений, остановлены регулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом в пределах области, проведение плановых оспитализаций.

Как сообщалось, "красный" уровень карантинных ограничения ранее уже ввели в 11 регионах: в Киеве и Киевской области, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Сумской, Львовской, Черновицкой и Черниговской областях.