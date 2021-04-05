Кабмин начал искать дополнительные средства на медицину в разгар пандемии

Кабинет министров начали искать возможные пути увеличения в госбюджете расходов на медицину.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram по итогам посвященного этому вопросу совещания с руководителями профильных ведомств.

"Провели совещание с Минздравом, Минфином и Минэкономики, во время которой обсудили возможные пути увеличения в госбюджете расходов на медицину. В частности, на закупку оборудования и автомобилей скорой помощи. Поручил соответствующим ведомствам проанализировать положение дел и до конца недели подать необходимые расчеты", – написал Шмыгаль.

Как сообщалось, по данным Национальной службы здоровья, на стационарное лечение пациентов с COVID-19 в 2020 году было потрачено 11 млрд грн. За эти средства в стационаре в 2020 году пролечились 250 тыс. пациентов.

В то же время на лечение пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 в 2021 году в госбюджете предусмотрено около 10 млрд грн. При этом уровень госпитализаций в последние недели достиг рекордных значений с начала пандемии.