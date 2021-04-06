Нацбанк исключил из реестра 27 финансовых компаний

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений 24 компании в связи с отсутствием в них действующих лицензий и три учреждения – на основании их собственных заявлений.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 2 апреля, передает пресс-служба регулятора.

В частности, в связи с отсутствием действующих лицензий исключено 12 финансовых компаний, 10 страховщиков, один ломбард и один кредитный союз.

Речь идет о финансовых компаниях: ООО "ФК "Прайм Кэпитал", ООО "ФК "Барселона", ООО "Факторинговая компания "Паритет", ООО "ФК "Сириус", ООО "ФК "Депт Финанс", ООО "Кей-колектив", ООО "ФУ "ВМ-Фактор", ООО "ФК "Гровинг Стейт", ООО "ФК "Реверс Инвест", ООО "ФК "Козаков и партнеры", ООО "ФК "Алько Инвест", ООО "Центр Интернет платежей".

Также исключены страховщики: ЧАО "СК "Украинский капитал", ЧАО "СК "Страховые гарантии", ЧАО "СК "Проксима", АО "СК "Кремень", ЧАО "СК "Ингруп", ЧАО "СК "Агрополис", ЧАО "СК "На всякий случай", ЧАО "СК Свисс Классик Лайф", ЧАО "СО "Ильичевское", ЧАО "СК "Дельфин".

Из реестра также исключен Кредитный союз "Ольвия" и ЧО "Ломбард "Щедрый"сС участием ООО "Депозит-инвест капитал" и ООО "Знание-капитал".

Читайте также: Нацбанк приостановил лицензии семи страховых компаний

Все лицензии этих финансовых учреждений были аннулированы в течение 2016 -2021 лет. Указанные компании вместе с исключением из Государственного реестра финансовых учреждений теряют статус финансового учреждения.

Как пояснили в Нацбанке, подавляющее большинство страховщиков, которые были исключены из реестра, не подавали отчетность с момента аннулирования лицензий, хотя такая обязанность у них оставался. Те же страховщики, подавали отчетность после аннулирования лицензий, не соблюдали нормативы.

Кроме того, три финансовых учреждения - ООО "ФК "Толкфин", ООО "ФК "Финтрастгарант" и Кредитный союз "Помич" Национального университета "Киево-Могилянская Академия" исключены из реестра по собственным заявлениям.

Кроме того, Национальный банк исключил из Государственного реестра страховых и перестраховочных брокеров ООО "СБ "Профит" на основании поданного им заявления.