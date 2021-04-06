В Ужгороде возобновил работу общественный транспорт

С 6 апреля в Ужгороде разрешено совершать регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

Соответствующее решение приняла региональная комиссия вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 5 апреля, сообщил городской голова Ужгорода Богдан Андреев на странице в Facebook.

"Перевозка пассажиров на городских автобусных маршрутах исключительно на местах сидения. Водители и пассажиры должны иметь средства индивидуальной защиты: респираторы или защитные маски", – написал он.

Напомним, на территории Закарпатской области дейсвуют карантинніе ограничения "красного" уровня. Также в "красную" зону входят еще 11 регионов: в Киеве и Киевской области, Житомирской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Сумской, Львовской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.