Суды вернули "Укрэнерго" иск к "Гарантированному покупателю" на 2,1 миллиарда

Верховный Суд 2 апреля отказался удовлетворить кассационную жалобу НЭК "Укрэнерго" и оставил без изменений решение Хозсуда города Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми госкомпании вернули ее встречный иск к ГП "Гарантированный покупатель".

Об этом сообщает Finbalance.

Первоначальный истец в этом деле - ГП "ГарПок" - просит суды взыскать с "Укрэнерго" 25,7 млрд грн. Свои требования "ГарПок" обосновывает тем, что "Укрэнерго" должным образом не выполнило обязательств по оплате стоимости услуг по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников за период с января по июль 2020 года.

При этом "Укрэнерго" в встречном иске к "ГарПоку" просило суды: признать противоправными действия "ГарПока" при реализации им электроэнергии, произведенной производителями из возобновляемых источников электроэнергии и "Энергоатомом" на рынке "на сутки вперед" в период с января до июль 2020 года включительно, а также обязать "ГарПок" совершить перерасчет стоимости услуги с увеличением доли производства электроэнергии из альтернативных источников, предоставленной "Укрэнерго" на перод с января по июль 2020 года включительно с учетом финансовых трат за указанный период.

Согласно судебным материалам, встречный иск "Укрэнерго" мотивирует тем, что, по его мнению, "в результате ненадлежащего исполнения" "ГарПоком" обязательств, предусмотренных постановлением Кабмина, суммарная стоимость услуги с увеличением доли производства электроэнергии из альтернативных источников для производителей была завышена, что привело к нанесению дополнительных трат:

"Анализ деятельности "ГарПока" на организованных сегментах рынка свидетельствует о его противоправной бездеятельности в процессе реализации электрической энергии на рынке "на сутки вперед". Положительный небаланс предприятия (электрическая энергия, произведенная из альтернативных источников энергии и ГП "НАЭК "Энергоатом", которая должна быть реализована "ГарПоком", но не реализована вследствие ненадлежащего исполнения им своих обязанностей) составил в Объединенной энергетической системе Украины 7 680 014,74 МВт-ч и был реализован на балансирующем рынке со значительной скидкой от цены рынка "на сутки вперед", разница в ценах составила 2 млрд 075 млн 072 тыс. 639,53 грн".

Вместе с тем, Верховный суд согласился с выводами суда первой и апелляционной инстанции, что первоначальный и встречный иски не взаимосвязаны, поскольку: