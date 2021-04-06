Суды вернули "Укрэнерго" иск к "Гарантированному покупателю" на 2,1 миллиарда
Верховный Суд 2 апреля отказался удовлетворить кассационную жалобу НЭК "Укрэнерго" и оставил без изменений решение Хозсуда города Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми госкомпании вернули ее встречный иск к ГП "Гарантированный покупатель".
Об этом сообщает Finbalance.
Первоначальный истец в этом деле - ГП "ГарПок" - просит суды взыскать с "Укрэнерго" 25,7 млрд грн. Свои требования "ГарПок" обосновывает тем, что "Укрэнерго" должным образом не выполнило обязательств по оплате стоимости услуг по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников за период с января по июль 2020 года.
При этом "Укрэнерго" в встречном иске к "ГарПоку" просило суды: признать противоправными действия "ГарПока" при реализации им электроэнергии, произведенной производителями из возобновляемых источников электроэнергии и "Энергоатомом" на рынке "на сутки вперед" в период с января до июль 2020 года включительно, а также обязать "ГарПок" совершить перерасчет стоимости услуги с увеличением доли производства электроэнергии из альтернативных источников, предоставленной "Укрэнерго" на перод с января по июль 2020 года включительно с учетом финансовых трат за указанный период.
Согласно судебным материалам, встречный иск "Укрэнерго" мотивирует тем, что, по его мнению, "в результате ненадлежащего исполнения" "ГарПоком" обязательств, предусмотренных постановлением Кабмина, суммарная стоимость услуги с увеличением доли производства электроэнергии из альтернативных источников для производителей была завышена, что привело к нанесению дополнительных трат:
"Анализ деятельности "ГарПока" на организованных сегментах рынка свидетельствует о его противоправной бездеятельности в процессе реализации электрической энергии на рынке "на сутки вперед". Положительный небаланс предприятия (электрическая энергия, произведенная из альтернативных источников энергии и ГП "НАЭК "Энергоатом", которая должна быть реализована "ГарПоком", но не реализована вследствие ненадлежащего исполнения им своих обязанностей) составил в Объединенной энергетической системе Украины 7 680 014,74 МВт-ч и был реализован на балансирующем рынке со значительной скидкой от цены рынка "на сутки вперед", разница в ценах составила 2 млрд 075 млн 072 тыс. 639,53 грн".
Вместе с тем, Верховный суд согласился с выводами суда первой и апелляционной инстанции, что первоначальный и встречный иски не взаимосвязаны, поскольку:
- разрешение встречного иска не будет иметь значения для разрешения спора по первоначальному иску;
- требования по первоначальному и встречному искам не могут быть зачислены, так как требования по встречному иску не имеют денежного выражения, а направлены на обязательства "ГарПока" осуществить определенные действия в будущем;
- анализ эффективности деятельности "ГарПока" на рынке электрической энергии не входит в предмет доказывания в первоначальном иске, а тот факт, в случае его установления, не повлияет на обязательства "Укрэнерго" по договору о предоставлении услуг по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль