Нацбанк отложил введение новых требований к контролю за оборотом электронных денег

Национальный банк отсрочил для банков переходный период для урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронных денег, до 15 июня.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отсрочку объяснили тем, в условиях карантина, вызванных пандемией COVID-19, участникам рынка нужно больше времени на доработку и настройку программного обеспечения, подготовку обновленных правил использования электронных денег.

Отмечается, что соответствующие нормы содержит постановление Правления Нацбанка от 5 апреля 2021 № 28 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 11 сентября 2020 № 133", который вступает в силу с 6 апреля 2021.

В НБУ напомнили, что осенью 2020 года регулятор обновил регулирование рынка электронных денег и гармонизировал его с законодательством Украины и Европейского Союза в сфере осуществления финансового мониторинга.

Среди важнейших ключевых изменений, предусмотренных новым правилам регулирования:

необходимость идентификации пользователей электронных денег;

установления новых лимитов для операций с электронными деньгами;

ужесточение требований к банкам-эмитентам электронных денег по контролю за деятельностью коммерческих агентов;

повышение уровня защиты прав пользователей электронных денег.

Тогда же Нацбанк отменил ограничения, установленные ранее по суммам электронных денег, на которые могут осуществляться расчеты и переводы. На пополняемом электронном кошельке может храниться максимальная сумма в размере 400 тыс. грн; на непополняемом – 5 тыс. грн.