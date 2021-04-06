Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на бензин

Розничные сети АЗС 6 апреля продолжили снижать цены на бензины на фоне подписания меморандума между Кабинетом министров и Нефтегазовой Ассоциации Украины.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга, передает enkorr.

В частности, на станциях Shell цена бензина марки А-92 опустилась на 40 копеек – до 27,97 грн/л, а А-95 подешевел на 80 копеек – до 29,14 грн/л.

В сети "Параллель" бензин А-92 подешевел на 1 грн – до 29,30 грн/л, бензин А-95 – до 29,80 грн/л (-1,5 грн). На Mango бензины подешевели на 30 копеек, дизельное топливо – на 90 копеек.

Такие сети как "Маркет" и "Автопорт" снизили цены на бензины в пределах 20-70 копеек за литр. Motto опустила цену на ДТ в Харьковской области на 20 копеек – до 25,78 грн/л.

Напомним, 2 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая Ассоциация Украины подписали Меморандум о намерениях по созданию благоприятной среды, развития добросовестной конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины и удовлетворения потребностей потребителей на период карантина и ограничений.

Согласно Меморандуму, Нефтегазовая Ассоциация будет ежемесячно предоставлять Кабинету министров информацию некоммерческого характера относительно форм, видов и местообитаний нелегального оборота горючего и мест осуществления деятельности субъектов, работающих с признаками нарушения норм законодательства.

В свою очередь правительство предпримет меры по противодействию нелегальному производству и обороту топлива (в том числе нелегальной деятельности предприятий, осуществляющих неполный цикл нефтепереработки).

Также Кабмин обязался способствовать диверсификации источников поставок топлива как из отечественных, так и с иностранных нефтеперерабатывающих заводов (не допуская каких-либо проявлений дискриминации), свободного ценообразования на рынке нефтепродуктов.

По данным отраслевого издания enkorr, документ также предусматривает, что крупные сети АЗС обещают сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л. Превышение этого уровня возможно лишь в случае резкого изменения конъюнктуры мирового рынка.