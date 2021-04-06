Народный депутат задекларировал биткоинов на 7 миллиардов

15 народных депутатов задекларировали сбережения в криптовалюте.

Об этом свидетельствуют данные электронных деклараций нардепов за 2020 год, передает Радио Свобода.

Больше всего криптовалюты указал в декларации член депутатской группы "Партия "За будущее" Анатолий Урбанский – он владеет 4256,3278 Bitcoin и 4256,3278 Bitcoin Cash (в гривневом эквиваленте по состоянию на 5 апреля это соответствовало около 6,98 млрд грн (1,64 млн грн за 1 Bitcoin) и 72,65 млн грн (17,03 тыс. грн за 1 Bitcoin Cash).

Еще один народный депутат – член депутатской группы "Доверие" Сергей Вельможный – задекларировал 11 428 единиц криптовалюты Monero (в гривневом эквиваленте по состоянию на 5 апреля это около 83,91 млн грн (7 341,03 грн за 1 Monero ).

356 единицами криптовалюты Ethereum и 49 единицами Bitcoin владеет ранее депутат от "Слуги народа", а ныне внефракционный Гео Лерос (в гривневом эквиваленте по состоянию на 5 апреля это около 20,81 млн грн (58,52 тыс. грн за 1 Ethereum) и 80,24 млн грн соответственно ).

В свою очередь "слуга народа" Василий Мокан задекларировал, что в разных объемах владеет не только Bitcoin и Etherium, но криптовалютами NXT, Ripple и Litecoin.

В целом сбережения в криптовалюте задекларировали 10 "слуг народа", один член ОПЗЖ, а также представители депутатских групп "Партия "За будущее" и "Доверие".

Три парламентария – "слуги народа" Дмитрий Гурин и Юрий Камельчук, а также нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун, – указали в декларациях криптовалюту в собственности супругов.

В то же время председатель партии "Голос" Кира Рудик в 2020 году продала криптовалюту, которой владела, задекларировав 505,1 тыс. грн от продажи Bitcoin и 461,08 тыс. грн от продажи Ethereum (их у нее, согласно декларации за 2019 год, было 1,006 и 31,723809 единиц соответственно).

Как сообщалось, 2 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о виртуальных активах. За него проголосовали 230 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу указано, что он должен упорядочить нормативно-правовое регулирование рынка виртуальных активов (криптовалюта) и их участников.