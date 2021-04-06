На выплату компенсаций потерявшим доходы из-за карантина выделят 2,9 миллиарда

Министерство социальной политики подготовило проект постановления, согласно которому физические лица-предприниматели и наемные работники получают право на единовременную компенсацию за карантин в размере 8 тыс. грн.

Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Федерации профсоюзов Украины.

В документе отмечено, что на реализацию единоразовой выплаты 8 тыс. грн из специального фонда госбюджета выделят 2,9 млрд грн.

Также в постановлении говорится, что 8 тыс. грн получат те ФОПы и наемные работники предприятий, основной вид экономической деятельности которых соответствует видам, определенным в Перечне основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия, что привело к приостановке работы субъекта хозяйствования.

Напомним, Верховная Рада ввела выплату по 8 тысяч гривен потерявшим доходы из-за карантина 30 марта.

При этом, согласно закону, такая помощь застрахованным лицам будет предоставляться в случае нахождения его работодателя на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории административно-территориальной единицы, на которой введены дополнительные ограничительные противоэпидемические меры.

В то же время такая помощь не будет предоставляться наемным работникам, если их работодатель не перечислил ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала. Также получателями помощи смогут стать только плательщики ЕСВ, у которых первый вид деятельности по КВЭД попадает под карантинные ограничения.

Как сообщалось, во время локдауна, который длился с 8 по 24 января, общий объем предоставляемой единовременной материальной помощи, которая выплачивалась в размере 8 тыс. грн потерявшим доход из-за введения ограничений, составил 3,85 млрд грн, из которых наемные работники получили 1,85 млрд грн, физические лица - предприниматели - 2 млрд грн.