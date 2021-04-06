Правоохранители расследуют несколько дел о закупке вакцин против COVID-19, – Венедиктова

У должностных лиц Министерства здравоохранения Украины в настоящее время нет процессуального статуса в уголовном деле о возможных нарушениях при закупке вакцины, однако расследование проводится.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Интерфакс-Украина.

"По вакцинации и в целом о деятельности по закупке медицинских препаратов, в том числе этой категории (вакцины от COVID-19 – ред.), есть несколько уголовных производств в разных органах досудебного расследования", - сказала она в интервью агентству.

По словам Венедиктовой, в частности, дело о возможных злоупотреблениях при закупке вакцины, расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Далеко ли продвинулось следствие и действительно ли фактаж подтвердился, мы пока не можем разглашать. Поэтому давайте подождем и посмотрим, что скажет следствие", - сказала генпрокурор.

При этом Венедиктова подчеркнула: правоохранители в полной мере осознают ответственность в расследовании подобных дел: "Конечно, пандемия, вакцинация – это то, что касается даже не здоровья, а жизни каждого украинца, - должно быть под микроскопом у государства. И это так и есть! Каждый из тех, кто занимает определенные должности, понимает, что смерть человека будет на совести чиновника, правоохранителя, - человека, который не смог, не увидел, не захотел".

"Я прекрасно понимаю и осознаю ответственность – свою личную, чиновников, прокуроров САП, детективов, которые расследуют дело", - заверила Венедиктова.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в настоящее время у должностных лиц Минздрава, в частности министра, процессуальный статус по делу о закупке вакцин, генпрокурор сказала: "Процессуального статуса у них на сегодняшний день нет".

По словам Венедиктовой, как только у следствия будут результаты расследования, общество об этом узнает.

Как сообщалось, в начале февраля детективы НАБУ начали расследование уголовного производства о закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

По данным Совета общественного контроля НАБУ, речь идет о возможных злоупотреблениях при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.