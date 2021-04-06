Российский завод жены Медведчука обжалует санкции СНБО

АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (НЗНП, Ростовская область) планирует обжаловать введенные против него Украиной в феврале 2021 года санкции.

Согласно материалам на сайте завода, компания считает санкции "необоснованными и дискредитирующими одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России", передает Интерфакс-Украина.

Завод также отрицает поставки нефтепродуктов на подконтрольные российским боевикам территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, 19 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены народного депутата Тараса Козака Натальи Лавренюк и еще пяти физических лиц и 19 юридических лиц. Среди них и "Новошахтинский завод нефтепродуктов".

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, АО "НЗНП" поставляло нефтепродукты в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей, где топливо использовалось для нужд боевиков и оккупационных формирований.

А через месяц после введения санкций в Украину руководство российского "Новошахтинского завода нефтепродуктов" сообщило о начале его модернизации, чтобы выпускать бензин стандарта Евро-5.

Как выяснили журналисты, семьи депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака за бесценок получили долю в "Новошахтинском заводе нефтепродуктов" в России 27 февраля 2014 года – в первые дни оккупации Крыма. Этот бизнес уже обеспечил семьям Медведчука и Козака минимум $100 млн дохода.