Капитализация рынка криптовалют впервые превысила $2 триллиона

Стоимость криптовалютного рынка 5 апреля впервые превысила $2 трлн.

Как свидетельствуют данные CoinGecko, всего за два месяца рыночная капитализация рынка криптовалют увеличилась вдвое, передает CNBC.

Также отмечается, что 6 апреля максимальной цены достигла криптовалюта Ethereum – $2 151. С начала года его стоимость увеличилась на 180%.

Однако половина от общей капитализации криптовалют приходится на биткойн, чья цена также за последний год увеличилась вполовину, а в марте был побит ценовой рекорд – $61 тыс.

CNBC
