Капитализация рынка криптовалют впервые превысила $2 триллиона
Стоимость криптовалютного рынка 5 апреля впервые превысила $2 трлн.
Как свидетельствуют данные CoinGecko, всего за два месяца рыночная капитализация рынка криптовалют увеличилась вдвое, передает CNBC.
Также отмечается, что 6 апреля максимальной цены достигла криптовалюта Ethereum – $2 151. С начала года его стоимость увеличилась на 180%.
Однако половина от общей капитализации криптовалют приходится на биткойн, чья цена также за последний год увеличилась вполовину, а в марте был побит ценовой рекорд – $61 тыс.
Джерело: CNBC
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль