"Укрэнерго" ограничило производство электроэнергии по "зеленому тарифу" 4 раза за неделю

НЭК "Укрэнерго" за неделю с 29 марта по 4 апреля было вынуждено четыре раза применять диспетчерское ограничение производства электроэнергии на фоне снижения потребления и разкого увеличения генерации по "зеленому тарифу".

Как сообщает пресс-служба компании, за указанный период для сбалансирования энергосистемы диспетчерские команды на разгрузку ВИЭ отдавались 30 марта, 1 и 3 апреля на величину от 243 МВт до 1415 МВт.

По данным "Укрэнерго", в течение прошлой недели наблюдалось сезонное снижение потребления электроэнергии вследствие увеличения среднесуточной температуры воздуха. По сравнению с предыдущей неделей суммарное потребление электроэнергии уменьшилось на 6,1%.

Кроме этого, в течение 29 марта - 1 апреля, мощность потребления электроэнергии в дневные часы (дневной "провал") снизилась на 2 ГВт: в 10:00 - с 19,4 ГВт до 17,4 ГВт. В то же время, именно в дневные часы в связи с благоприятными погодными условиями растет производство электроэнергии из ВИЭ, в частности СЭС и ВЭС.

"В такие дни диспетчерским центром НЭК "Укрэнерго" для сбалансирования энергосистемы во время дневного "провала" отдавались все возможные команды на разгрузку... Однако принятых мер было недостаточно для обеспечения границ операционной безопасности, поэтому 30 марта и 1 апреля отданы команды на разгрузку ВИЭ", – отмечается в сообщении.

В частности, 3 апреля в 4:00 было зафиксировано увеличение мощности производства ВИЭ почти втрое: с 257 МВт до 761 МВт по сравнению с предыдущими сутками. При этом потребление электроэнергии в указанный час практически не изменилось.

"Всего, начиная с 22 марта по 4 апреля, было отдано четыре команды на разгрузку ВИЭ. В аналогичный период прошлого года было отдано пять команд величиной от 390 МВт до 1363 МВт", – уточнили в компании.

"Укрэнерго" ожидает, что в течение весенне-летнего периода, температура воздуха, как и генерация СЭС и ВЭС, будет увеличиваться, а уровень потребления уменьшаться. Поэтому в дальнейшем все чаще будут возникать предпосылки для ограничения генерации ВИЭ.