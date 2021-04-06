Минэнерго завершило возвращение арендованных ДТЭК Ахметова шахт "Добропольеугля"

Министерство энергетики завершило процесс возвращения целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь" из аренды структур энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Соответствующий приказ "О принятии из аренды государственного имущества целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь" от 2 апреля за подписью замминистра по вопросам евроинтеграции Ярослава Демченкова обнародован на сайте министерства.

Согласно документу, принятое госпредприятием "Добропольеуголь-добыча" имущество по акту приема-передачи от 25 января вносится в его уставный капитал в размере 1,99 млрд грн.

Главе "Добропольеуголь-добычи" поручено внести соответствующие изменения в реестр объектов госсобственности и обеспечить соблюдение социально-правовых гарантий работникам в связи расторжением договора аренды.

Как сообщалось, в начале октября 2020 года Кабинет министров поддержал предложение энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова о расторжении договора аренды целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", который ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059 года. ДТЭК не объяснял, почему группа Рината Ахметова решила тказаться от шахт "Добропольеугля".

Минэнерго и Фонд госимущества должны были завершить процедуру возврата угледобывающей компании в госсобственность до 25 января 2021 года.

При этом созданное для возвращения шахт государственное предприятие "Добропольеуголь-добыча" заплатило 397,8 млн грн компании "ДТЭК Добропольеуголь" Ахметова в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании "Добропольеуголь".

Госпредприятие "Добропольеуголь-добыча" также заказало ПАО "ДТЭК Добропольская ЦОФ" Ахметова обогащение угля шахты "Добропольская" в 2021 году за 201,4 млн грн.