Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 8 раз

Министерство финансов на состоявшемся 6 апреля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,09 млрд грн, по сравнению с 8,86 млрд грн неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные облигации были размещены на 532,18 млн грн при спросе в 811,59 млн грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 7,77% годовых, тогда как на прошлой неделе они размещались под 7,98%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 284,95 млн грн, ставка по ним выросла на 1 базисный пункт – до 10,75% годовых.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 179,3 млн грн, ставка по ним осталась на уровне 11,10% годовых.

Двухлетние облигации были размещены на 967,75 млн грн под 11,8% годовых.

Кроме того, были размещены трехлетние ОВГЗ под 12,5% годовых на 18,06 млн грн.

Как сообщалось, на прошлой неделе Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) сократило заимствования до 8,86 млрд грн. В том числе, были размещены годичные облигации в долларах США на сумму $49,57 млн под 3,7% и двухлетние долларовые ОВГЗ на $106,77 млн под 3,9% годовых.