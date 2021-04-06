Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 8 раз
Министерство финансов на состоявшемся 6 апреля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 1,09 млрд грн, по сравнению с 8,86 млрд грн неделей ранее.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, самые короткие трехмесячные облигации были размещены на 532,18 млн грн при спросе в 811,59 млн грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить до 7,77% годовых, тогда как на прошлой неделе они размещались под 7,98%.
Облигации сроком обращения один год были размещены на 284,95 млн грн, ставка по ним выросла на 1 базисный пункт – до 10,75% годовых.
Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет 179,3 млн грн, ставка по ним осталась на уровне 11,10% годовых.
Двухлетние облигации были размещены на 967,75 млн грн под 11,8% годовых.
Кроме того, были размещены трехлетние ОВГЗ под 12,5% годовых на 18,06 млн грн.
Как сообщалось, на прошлой неделе Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) сократило заимствования до 8,86 млрд грн. В том числе, были размещены годичные облигации в долларах США на сумму $49,57 млн под 3,7% и двухлетние долларовые ОВГЗ на $106,77 млн под 3,9% годовых.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
США под 0,2-0,5%
УКраина почти 8% - вот она причина нищеты....
четверть бюджета идёт на выплату долгов. и долги дико растут при этом! сейчас Украина должна более 125 млрд дол! при Кучме меньше 20 при ЗВР 35.
ЧЕМ объяснить тот факкт, что подавляющее большинство РАДОВАЛОСЬ когда набирались долги. по которым сейчас четверть бюджета тратится!
и до сих пор радуются когда новые займы!