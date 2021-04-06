Транзит российского газа через Украину вырос в марте на 27%

Транзит природного газа из России в страны Европы в первом квартале 2021 года составил 10,44 млрд кубометров, что на 5% больше, чем предусмотрено текущим транзитным контрактом, но на 6% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины.

В частности, в марте транзит российского газа через украинскую ГТС вырос на 27% по сравнению с февралем и составил 3,69 млрд кубометров.

При этом в первом квартале "Газпром" забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину в объеме 2,12 млрд куб. м.

Таким образом, общий объем забронированных транзитных мощностей (контрактные+дополнительные) составил 11,98 млрд куб. м, которые были использованы на 87%.

"Страны ЕС использовали запасы газа в собственных подземных хранилищах за зимний период, поэтому потоки голубого топлива в эти страны выросли. Такой динамике также способствовала высокая ценовая конъюнктура на европейских рынках", – пояснил коммерческий директор Оператора ГТС Евгений Тодоров.

В целом Оператор ГТС транспортировал в первом квартале в Словакию 5,99 млрд куб. м, в Венгрию – 2,09 млрд млн куб. м, в Польшу – 863 млн куб. м газа, в Румынию – 394 млн куб. м, в Молдову – 1,1 млрд куб. м газа.

Как сообщалось, транзит российского газа в Европу в феврале 2021 года составил 2,9 млрд кубометров, что на 25% меньше, чем в январе.

При этом "Газпром"забронировал дополнительные транзитные мощности для транзита газа через Украину на март в объеме, аналогичном дополнительному бронированию на февраль. Из предложенных на март 15 млн кубометров в сутки были запрошены 14,2 млн куб. м в сутки. Точно таким же был результат аукциона на февраль.

Кроме того, у "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м или около 110 млн куб. м в сутки.