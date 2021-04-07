Антимонопольный комитет оштрафовал "Альфа-Банк" и "Приватбанк"
Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал "Альфа-Банк" и "Приватбанк" за непредоставление комитету запрашиваемой информации в установленный законом срок.
Соответствующее решение коллегия АМКУ приняла 2 апреля, предает пресс-служба регулятора.
В частности, АО "Альфа-Банк" оштрафовано на 27,2 тыс. грн, на государственный "Приватбанк" наложено два штрафа на такую же сумму.
