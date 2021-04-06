Введение комендантского часа в Украине пока не рассматривается, – Степанов

Вопрос введения из-за пандемии коронавируса чрезвычайного положения или комендантского часа в Украине пока не рассматривается, однако граждане все равно должны более сознательно соблюдать уже введенные в стране карантинные ограничения.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

При этом министр отметил, что соответствующие органы должны продолжать контроль за соблюдением существующих противоэпидемических мер

"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом мы можем остановить распространение третьей волны COVID-19", - подчеркнул Степанов.