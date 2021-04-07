USAID предоставит Украине специальные холодильники для хранения вакцины Pfizer

Агентство США по международному развитию USAID предоставит Украине специальные холодильники для транспортировки и хранения вакцины Pfizer.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине на странице в Facebook.

"Для поддержки Украины в проведении вакцинации USAID помогает подготовиться к получению вакцины Pfizer и других утвержденных вакцин, придавая прямую поддержку цепей ультрахолодного хранения и транспортировки и поддерживая усилия по предоставлению общественности точной информации о вакцинах", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что USAID работает над заключением контракта с предоставителем логистических услуг в ответ на запрос украинского правительства. Говорится о доставке первых 117 тыс. доз вакцины.

Напомним, Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19.