"Укрзализныця" возобновит движение поездов по маршруту Львов - Ривне

Начиная с 9 апреля, возобновляется движение региональных поездов между областными центрами Львовской и Ривненской областей.

Как сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", поезда будут курсировать с остановками на станциях Подзамче, Броды, Дубно и Здолбунов.

Поезд №804/803 сообщением Ривне-Львов будет отправляться со станции Ривне в 06:45, Здолбунов 06:58-07:00, Дубно 07:32-07:34, Броды 08:16-08:18, Подзамче 09:22-09:23, и прибудет во Львов в 09:35.

Поезд № 806/805 сообщением Львов-Ривне будет отправляться в 16:31, со станции Подзамче в 16:41-16:42, Броды 17:44-17:46, Дубно 18:26-18:28, Здолбунов 19:01-19:03 и прибудет в Ривне в 19:16.

Напомним, с 9 апреля АО "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда № 77/78 Харьков-Мариуполь, который был анонсирован в перечне изменений нового расписания.