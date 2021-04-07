Отопительный сезон в Киеве завершится 10 апреля, – Кличко

Из-за заморозков в Киеве продлят отопительный сезон до 10 апреля.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

"В связи с тем, что в столице в ближайшие дни сохранится прохладная погода, город вынужден перенести окончание отопительного сезона. В частности, по прогнозам синоптиков, в среду ночью температура опустится до -1, также возможен снег. Отключения тепла в Киеве начнут с 10 апреля", – сказал он.

Также Кличко напомнил, что любая громада может раньше отключиться от отопление. Соответствующее решение должны принять сборы жителей и подать протокол теплоснабжающей компании.

"Социальные объекты – особенно больницы – будут отключать только по заявкам руководителей учреждений. В садиках и школах тепло уже отключают, учитывая дистанционное обучение", – добавил городской голова.

Напомним, ранее планировалось завершить отопительный сезон в столице 5 апреля.