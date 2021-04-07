Степанов дополнительно запросил 6,5 миллиарда на покупку вакцин от коронавируса

Министерство здравоохранения просит дополнительно 6,5 млрд грн на вакцинацию в госбюджете 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время заседания Кабинета министров, передает Интерфакс-Украина.

"Когда формировался бюджет на 2021 год мы предлагали цифру 15,1 млрд грн (на закупку вакцин, – ред.), получили 4 млрд грн. И четко определили: при необходимости сразу же будут найдены соответствующие средства и перечислены на потребности дополнительных доз вакцин. На сегодня эта необходимость ориентировочно составляет 6,5 млрд грн", – сказал министр.

Как сообщалось, накануне Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19.