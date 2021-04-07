Кабмин утвердил финпланы "Гарантированного покупателя" и "Энергорынка"

Кабинет министров утвердил финансовые планы госпредприятий "Энергорынок" и "Гарантированный покупатель" на 2021 год.

Соответствующие распоряжения были приняты на заседании правительства 7 апреля по процедуре без обсуждения, передает Интерфакс-Украина.

Согласно финплану "Гарантированного покупателя", предусматривается получение им в 2021 году чистой прибыли в размере 6 млн грн. При этом доход о реализации электроэнергии должен составить 67,53 млрд грн. Капитальные инвестиции рассчитаны на уровне 6,5 млн грн, выплаты в пользу государства – 185 млн грн.

Финплан "Энергорынка" не предусматривает получение чистого дохода, поскольку предприятие прекратило свою деятельность по продаже электроэнергии с введением нового рынка с 1 июля 2019 года.

Вместе с тем отмечается, что оно продолжает осуществлять хоздеятельность, обеспечивая, в частности, сопровождение судебных процессов по взысканию долгов в его пользу, а также участвуя в процессах в качестве третьей стороны.

Источником его финансирования является, как и во второй половине 2019 года и в 2020 году, штрафы и пени за невыполнение контрагентами договоров и решений судов, а также средства, поступающие в счет погашения задолженностей предыдущих периодов.

Таким образом, чистый убыток предприятия запланирован на уровне 449,7 млн грн, что в значительной степени является результатом запланированного начисления резервов сомнительных долгов в размере 392,5 млн грн, отмечается в пояснительной записке к проекту распоряжения.

Выплаты "Энергорынка" в пользу государства должны составить 78 млн грн.

Учредителем обеих предприятий является Кабинет министров.

Как сообщалось, Верховная Рада в мае 2020 года приняла за основу законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, предусматривающих защиту ГП "Энергорынок" от банкротства и создание условий для погашения задолженности, сформированной до 1 июля 2019 года на оптовом рынке электроэнергии.

Законопроект ожидает на голосование во втором чтении. Согласно пояснительной записке к нему, долг "Энергорынка" на 31 августа 2019 года составлял 28,1 млрд грн, из которых около 12 млрд – перед НАЭК "Энергоатом".