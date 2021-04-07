Нацкомиссия назначила проверку поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на заседании 7 апреля приняла решение о проведении внеплановой выездной проверки госпредприятия внешнеэкономической деятельности (ГПВД) "Укринтерэнерго", которое выполняет функции поставщика "последней надежды" (ППН) на рынке электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба регулятора, поводом для проведения проверки послужило обращение НЭК "Укрэнерго" о стремительном наращивании задолженности "Укринтерэнерго" перед оператором системы передачи (ОСП) за урегулирование небалансов и передачу электроэнергии.

По данным "Укрэнерго" с 1 января по 18 марта задолженность ППН перед НЭК за урегулирование небалансов увеличилась на 54,8% − до 2,87 млрд грн, и за передачу электроэнергии на 62,9% − до 355,8 млн грн.

При этом по состоянию на 18 марта 2021 года "Укринтерэнерго" перечислило оператору систем передачи со счета со специальным режимом использования только 102,06 млн грн.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабинет министров продлил обязанности "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" на рынке электроэнергии еще на год.

Напомним, согласно закону "О рынке электроэнергии" цена на услуги поставщика "последней надежды" определяется по результатам конкурса, во время которого определяется такой поставщик. Однако, поскольку соответствующий конкурс не состоялся, 12 декабря 2019 года Кабмин без конкурса утвердил "Укринтерэнерго" в качестве ППН, – тариф на его услуги в декабре прошлого года устанавливала НКРЭКУ (на уровне 486,06 грн/МВт-ч). Функцию ПОН "Укринтерэенерго" должен был выполнять до 1 января 2021 года.