Кабмин утвердил финансовый план "Антонова"

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план государственного предприятия "Антонов", которое входит в состав "Укроборонпрома", на 2021 год.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба "Укроборонпрома".

В частности, отныне "Антонов" сможет использовать кредитные средства на строительство трех военно-транспортных самолетов Ан-178 для Вооруженных сил Украины.

Как отмечается в сообщении, с целью своевременного обеспечения потребностей ВСУ предприятие начало выполнять контракт за собственные средства. Утверждение финплана позволяет воспользоваться кредитными средствами, предусмотренными соответствующим контракту с АО "Укрэксимбанк".

В "Укроборонпроме" напомнили, что уже до 31 мая "Антонов" планирует завершить сборки фюзеляжа первого Ан-178 для украинского войска.

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года Министерство обороны и госпредприятие "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

В январе государственный "Укрэксимбанк" предоставил госпредприятию "Антонов" кредитную линию на 3 млрд грн для строительство трех самолетов Ан-178.