Нацкомиссия отказалась установить "зеленый тариф" для Александровской ГЭС "Энергоатома"

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отказала НАЭК "Энергоатом" в установлении "зеленого" тарифа для Александровской ГЭС Каскада ГЭС - ГАЭС обособленного подразделения (ОП) "Южно-Украинской АЭС".

Соответствующее решение НКРЭКУ приняла на заседании в среду, 7 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Регулятор аргументировал свое решение тем, что мощность электроэнергетического оборудования Александровской ГЭС превышает 10 МВт – максимально возможную мощность для малых ГЭС, на которую распространяется стимулирование в виде "зеленого" тарифа.

"Сегодня будем точно отказывать, поскольку мощность турбины 25 МВт, и это не может быть основой для установления "зеленого" тарифа. Однако прошу лицензиата, а именно НАЭК "Энергоатом", сотрудничать с нашим департаментом на предмет возможности изменения оборудования и изменения дела лицензиата, если это вообще возможно", − заявил в ходе заседания глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк.

Согласно обоснованию к проекту решения НКРЭКУ, "Энергоатом" предоставил технические акты перемаркировки обеих гидротурбин ПЛ20-В-280, в результате чего мощность каждой из них была снижена с 5,75 МВт до 4,9 МВт и, как следствие, по утверждению НАЭК, была снижена мощность ГЭС – с 11,5 МВт до 9,8 МВт.

Вместе с тем Нацкомиссия указала, что согласно техническим паспортам электроэнергетического оборудования номинальная мощность гидротурбин и гидрогенераторов не изменилась и составляет 11,5 МВт и 25 МВт.

Кроме того, регулятор указал, что в соответствии с приложением к постановлению НКРЭКУ №772 от 17 мая 2019 года о выдаче лицензий НАЭК "Энергоатом" на производство электроэнергии, мощность Александровской ГЭС составляет 25 МВт.

"Таким образом, ГП "НАЭК "Энергоатом" в дополнение к заявлению об установлении "зеленого" тарифа на электрическую энергию, произведенную Александровской ГЭС, предоставило недостоверную информацию в части общей установленной мощности электрогенерирующего оборудования", − отмечается в проекте решения.

Согласно сопроводительным документам к проекту постановления, поводом для рассмотрения вопроса о "зеленом" тарифе для Александровской ГЭС, заявление об установлении которого "Энергоатом" подал еще в 2017 году, стало решение Шестого апелляционного административного суда от 17 марта текущего года, обязавшего комиссию определиться: либо отказать в тарифе, либо установить его.