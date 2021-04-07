Больше половины регионов Украины вошли в "красную" зона карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении в Запорожской и Хмельницкой областях с 9 апреля карантинных мер, предусмотренных для "красного" уровня эпидемической опасности.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в Telegram.

"По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 9 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областях", - сказано в собщении.

Также следует применить на территории Запорожской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровень эпидемической опасности.

Напомним, правительственная комиссия ТЭБ и ЧС ранее ввела "красный" уровень карантинных ограничения в 11 регионах: в Киеве и Киевской области, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Николаевской, Одесской, Сумской, Львовской, Черновицкой и Черниговской областях.

При этом Хмельницкая областная комиссия ТЭБ и ЧС уже приняла решение ввести на территории региона ограничения, предусмотренные для "красной зоны", с 7 до 18 апреля.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявдял, что если большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, возможно введение локдауна по всей стране. Но на заседании Кабмина 7 апреля глава правительства заявил, что не видит такой необходимости.