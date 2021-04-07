Поставки вакцин по контракту с Pfizer ожидаются не раньше мая, – Степанов

Первые поставки вакцины против COVID-19 по заключенному с американской фармацевтической корпорацией Pfizer договору на 10 млн доз могут состоятся в мае-июне.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Предусмотрено, что поставка всех 10 млн будет осуществлена до конца 2021 года. Первую партию мы ожидаем получить в мае-июне", – сказал чиновник.

Министр также добавил, что 10 апреля закончится лабораторный контроль китайской вакцины Sinovac, и она сразу же будет использоваться.

Как сообщалось, накануне Украина заключила рамочный договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19. Минздрав надеется получит весь объем вакцин в рамках этого договора до конца года.