БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Коронавірус і карантин
232 0

Поставки вакцин по контракту с Pfizer ожидаются не раньше мая, – Степанов

Поставки вакцин по контракту с Pfizer ожидаются не раньше мая, – Степанов

Первые поставки вакцины против COVID-19 по заключенному с американской фармацевтической корпорацией Pfizer договору на 10 млн доз могут состоятся в мае-июне.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Предусмотрено, что поставка всех 10 млн будет осуществлена до конца 2021 года. Первую партию мы ожидаем получить в мае-июне", – сказал чиновник.

Министр также добавил, что 10 апреля закончится лабораторный контроль китайской вакцины Sinovac, и она сразу же будет использоваться.

Как сообщалось, накануне Украина заключила рамочный договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19. Минздрав надеется получит весь объем вакцин в рамках этого договора до конца года.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украин
вакцина (889) карантин (2077) Степанов Максим (184) COVID-19 (1689) коронавірус (3210) Pfizer (34)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 