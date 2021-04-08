БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укртатнафта" Коломойского впервые за шесть лет получила прибыль

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) закончила 2020 год с чистой прибылью 794,1 млн грн.

Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность компании, опубликованная ею на Prozorro в пакете документов для участия в тендере "Укрзализныци", передает enkorr. В последний раз компания демонстрировала положительный финансовый результат в 2014 году.

Прибыль компании от операционной деятельности по итогу года составила 5,27 млрд грн. Для сравнения, в 2019 году убыток компании от операционной деятельности составил 2,35 млрд грн.

Выручка "Укртатнафты" в 2020 году сократилась на 7,6%, до 34,5 млрд грн.

В 2020 году Кременчугский НПЗ нарастил переработку на 18% по сравнению с 2019 годом – до 2,95 млн. т.

Как сообщалось, в 2019 году ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) увеличило чистый доход на 4% (на 1,5 млрд грн), до 37,33 млрд грн. Чистый убыток по итогу года составил 326 млн грн. По сравнению с 2018 годом он сократился на 7%.

Компания "Укртатнафта" была создана на базе Кременчугского НПЗ в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году.

До 2007 года 18,3% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, аффилированным с ОАО "Татнефть". Еще 28,8% акций владело министерство имущества Татарстана. Непосредственно "Татнефть" принадлежало 8,6% акций. Однако в результате судебных разбирательств эмиссия акций, выпущенных под татарстанских акционеров НПЗ была отменена, а новый выпуск акций был раскуплен структурами группы "Приват" и Александра Ярославского. В октябре 2007 года оперативный контроль над "Укртатнафтой" установила группа "Приват".

Кременчугский НПЗ - крупнейший в Украине с проектной мощностью 18,6 млн тонн. Максимально возможный объем переработки, по утверждению менеджмента "Укртатнафты", составляет 4,5 млн тонн. Последние годы загрузка завода не превышает 2,5 млн тонн в год.

Джерело:  enkorr
доходи (496) Укртатнафта (240)
Это настораживает!
показати весь коментар
08.04.2021 10:30 Відповісти
Столько наворовали, что все в офшор НЕ ВЛЕЗЛО!
показати весь коментар
08.04.2021 16:56 Відповісти
Раз є прибуток, значить можна заплатити дивіденди і на шухер. Да, Бєня?
показати весь коментар
08.04.2021 17:41 Відповісти
так беня при порохе и не показывал прибыль, абы налоги не платить. Теперь с завода половину сократили. ремонты плановые раз в 2 года установок отменили-беня выжимает с завода все соки и на банкротство в приватизацию-там 43 % акций у государства, зеленая обезьяна сольет завод бене, а он его продаст еще дороже. вот и весь фикус.
показати весь коментар
08.04.2021 20:27 Відповісти
Беня заплатит налоги? Волки в лесу сдохнут!
показати весь коментар
08.04.2021 22:12 Відповісти

