"Приватбанк" просит Верховный суд разморозить дело о национализации банка

Верховный суд 26 марта открыл производство по кассационной жалобе "Приватбанка" на решение Шестого апелляционного административного суда о приостановлении рассмотрения дела, в рамках которого Игорь Коломойский обжалует национализацию банка.

Об этом сообщает Finbalance.

Напомним, 2 марта Шестой апелляционный административный суд приостановил рассмотрение апелляции "Приватбанка" на решение суда первой инстанции, который удовлетворил иск Игоря Коломойского об отмене национализации банка.

Как сообщалось, 11 июня 2020 года Конституционный суд получил конституционное представление 64 народных депутатов для отмены так называемого "антиКоломойского" закона, принятого Верховной Радой для получения финансирования МВФ.

Инициаторами представления стали народные депутаты от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко. Представление подписали нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" и народные депутаты, которых связывают с Коломойским: Александр Дубинский, Игорь Палица и Андрей Поляков. Сейчас КСУ продолжает рассматривать это дело.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Напомним, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского отменил решения НБУ о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства и определении перечня связанных с банком лиц.

"Приватбанк" 27 мая 2019 года подал апелляционную жалобу на вердикт суда об отмене решения о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства, 24 мая – на вердикт суда об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Национальный банк Украины подал апелляции на эти два вердикта суда 24 мая, Кабинет министров – 16 мая 2019 года.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Экс-владельцы банка пытаются оспорить национализацию банка, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.