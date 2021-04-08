В Херсонской области ужесточили карантин

В связи с резким ростом уровня заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Херсонской области рекомендует ввести дополнительные противоэпидемические ограничения.

Как сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации, карантин ужесточат на территории Скадовского, Генического и Херсонского районов, а также Верхнерогачицкой, Великоалександровской и Великолепетихской громад.

Областные власти запретили работу баров, кафе и ресторанов, но разрешили совершать доставку и выпускать товар навынос. Также закроют торгово-развлекательные центры и другие непродовольственные магазины. Под запрет попали и непродовольственные рынки.



Кроме этого запрещено посещать культурные заведения и проводить массовые мероприятия, также закрывают спортивные залы и фитнес-центры.

К тому же, на время карантина закрыли детские сады.

Также, по решению комиссии, общественный транспорт может перевозить пассажиров не больше 50% от количества мест для сидения.

Напомним, Херсонская область – единственный регион, который входит в "желтую" карантинную зону.

Ранее, харьковские власти приняли решение об ужесточении противоэпидемических ограничений с 10 апреля.